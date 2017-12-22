Роналду сможет сыграть в главном матче полугодия против "Барселоны"
13:38, 22 декабря 2017Футбол
237
Португалец вернулся к тренировкам в общей группе "Реала".
Криштиану Роналду готов сыграть в Эль-Класико / REUTERS
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в пятницу возобновил тренировки в общей группе и теперь готов сыграть в главном матче первой части сезона - испанском Эль-Класико против «Барселоны».
Об этом сообщает Marca.
Нападающий впервые на этой неделе провел тренировку в общей группе мадридской команды.
Сейчас в распоряжении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана все игроки команды, кроме травмированного вратаря Люка Зидана.
Напомним, как сообщал УНИАН, в предыдущие дни Роналду тренировался по индивидуальной программе.
Матч «Реал» – «Барселона» пройдет в субботу, 23 декабря, в рамках 17-го тура Примеры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter