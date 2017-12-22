Роналду сможет сыграть в главном матче полугодия против "Барселоны"

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в пятницу возобновил тренировки в общей группе и теперь готов сыграть в главном матче первой части сезона - испанском Эль-Класико против «Барселоны».

Об этом сообщает Marca.

Нападающий впервые на этой неделе провел тренировку в общей группе мадридской команды.

Сейчас в распоряжении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана все игроки команды, кроме травмированного вратаря Люка Зидана.

Напомним, как сообщал УНИАН, в предыдущие дни Роналду тренировался по индивидуальной программе.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет в субботу, 23 декабря, в рамках 17-го тура Примеры.