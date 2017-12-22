Как казаки в футбол играли: "Шахтер" поздравил фанатов новогодним мультфильмом (видео)

В преддверии новогодних праздников "Шахтер" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".

Донецкий "Шахтер" презентовал мультфильм, который "горняки" подарили своим поклонником в канун новогодних праздников. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. В анимации представлены игроки Дарио Срна, Тайсон, Андрей Пятов и главный тренер Паулу Фонсека, а также легендарные персонажи Грай, Око и Тур.

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