Как казаки в футбол играли: "Шахтер" поздравил фанатов новогодним мультфильмом (видео)
13:19, 22 декабря 2017Футбол
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В преддверии новогодних праздников "Шахтер" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".
"Шахтер" представил мульфильм про казаков / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" презентовал мультфильм, который "горняки" подарили своим поклонником в канун новогодних праздников.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
В анимации представлены игроки Дарио Срна, Тайсон, Андрей Пятов и главный тренер Паулу Фонсека, а также легендарные персонажи Грай, Око и Тур.
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