Сумма долгов харьковского ФК "Металлист" составляет как минимум 883 миллиона гривен

У харьковского «Металлиста» , который сейчас проходит процедуру банкротства, есть долги как минимум на 883,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Футбол 24».

Более 846 миллионов из этой суммы – невыплаченная заработная плата экс-футболистам, тренерам и сотрудникам клуба.

Известны имена некоторых кредиторов и суммы задолженности: экс-футболисты "Металлиста" Папа Гуйе (сумма долга – 137,827 млн грн) и Владимир Дишленкович (37,733 млн грн). Сообщается, что среди кредиторов бывшие игроки, тренеры, сотрудники клуба, а также ряд юридических лиц, которым "Металлист" должен значительные суммы.

В частности, претензии к «Металлисту» имеют такие юридические лица: Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области (17 млн грн), Кипрская компания «Hensley Capital Limited» (12,486 млн грн), ОСК «Металлист» (более 5 млн грн). Также клуб имеет долги перед компаниями "Харьковоблэнерго" и "Харьковгаз Сбыт", Высочанским поселковым советом Харьковской области.

Всего в Едином государственном реестре находится 77 судебных решений по «Металлисту», которые приняты 29-30 ноября 2017 года Хозяйственным судом Харьковской области.

Напомним, с конца 2012 года главным инвестором "Металлиста" являлся нынешний беглый олигарх Сергей Курченко.