Стали известны первые спарринг-партнеры "Динамо" на сборах
12:06, 22 декабря 2017Футбол
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Киевляне сыграют со "Штурмом" и "Санкт-Галленом" на первом сборе в Марбелье.
Первый тренировочный сбор "Динамо" начнется 14 января / facebook.com/fcdynamoua
Определились два соперника киевского "Динамо" на первом сборе в испанской Марбелье.
Об этом сообщает football.ua.
На первом тренировочном сборе в Марбелье, который пройдет с 14-го по 27 января, "Динамо" сыграет против швейцарского "Санкт-Галлена" (19 января) и австрийского "Штурма" (23 января).
Всего на первом зимнем сборе киевляне запланировали провести пять спаррингов.
На втором сборе в Марбелье, который начнется 1 февраля, запланировано еще шесть контрольных матчей.
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