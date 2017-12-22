Стали известны первые спарринг-партнеры "Динамо" на сборах

Определились два соперника киевского "Динамо" на первом сборе в испанской Марбелье.

Об этом сообщает football.ua.

На первом тренировочном сборе в Марбелье, который пройдет с 14-го по 27 января, "Динамо" сыграет против швейцарского "Санкт-Галлена" (19 января) и австрийского "Штурма" (23 января).

Всего на первом зимнем сборе киевляне запланировали провести пять спаррингов.

На втором сборе в Марбелье, который начнется 1 февраля, запланировано еще шесть контрольных матчей.