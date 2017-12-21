Цыганков и Лунин признаны лучшими молодыми футболистами Украины в ноябре

Лучшим футболистом Украины возрастной категории U-21 в ноябре в традиционном референдуме проекта Золотой Талант вновь стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, сообщает официальный сайт проекта.

Его назвали 107 респондентов из 125-ти — тренеры, эксперты, известные в прошлом футболисты (отметим активность сборной Украины среди ветеранов), журналисты и даже болельщики, сформировавшие коллективное мнение путем голосования на сайте проекта.

Лучший футболист трех предыдущих месяцев — Николай Матвиенко — на этот раз занял второе место, хотя по общему количеству упоминаний в анкетах уступил Владимиру Шепелеву (81:82). Но у защитника "Ворсклы" было намного больше первых мест, которые оцениваются в три балла, чем у полузащитника Динамо (31:9).

Традиционно в пятерку сильнейших вошел Виктор Коваленко из "Шахтера", а замкнул пятерку Андрей Борячук из "Мариуполя".

В свою очередь, лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 в ноябре был признан вратарь "Зари" Андрей Лунин. Хотя очень серьезную конкуренцию в борьбе за первое место ему составил резво дебютировавший за "Динамо" полузащитник Николай Шапаренко. Замкнул тройку еще один представитель "Зари" — полузащитник Максим Лунев.

В ноябрьском опросе приняли участие 125 респондентов — тренеры, эксперты, известные в прошлом футболисты, журналисты и даже болельщики, голосовавшие на сайте проекта. Болельщики, к слову, первым выбрали как раз Шапаренко (264 голоса), а Лунина — только вторым (179). Тройку в этом случае замкнул другой динамовский дебютант — форвард Назарий Русин (95).

Именно в таком порядке (Шапаренко, Лунин, Русин) коллективное мнение болельщиков в виде отдельной тройки было учтено при общем подсчете голосов.

К слову, болельщики, голосовавшие на сайте проекта, правильно назвали топ-5 рейтинга. Причем Шепелев у них занял второе место, а Матвиенко — третье.

Цыганков уже становился лучшим игроком месяца в 2017 году — в июле. Перед ним трижды (март, апрель, май) побеждал другой динамовец Артем Беседин, а после Цыганкова выигрывал только Матвиенко.