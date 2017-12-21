Ракицкий дисквалифицирован на три матча за споры с судьей, Фонсека отстранен на одну игру - КДК ФФУ

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес ряд решений по матчу Заря - Шахтер (2:1) в 19-м туре УПЛ, среди которых трехматчевая дисквалификация защитника Горняков Ярослава Ракицкого и одноматчевая для главного тренера гостей Паулу Фонсеки, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал "Футбол 1"..

Ракицкий также дисквалифицирован на еще один матч условно и эта мера действительна до конца текущего сезона.

Ярослав бурно отреагировал на решение арбитра Сергея Бойко поставить пенальти в пользу Зари в концовке игры, за что и был удален после второй желтой карточки.

«Ракицкий получил дисциплинарную санкцию в виде трех матчей дисквалификации за толчок арбитра и ненормативную лексику в его адрес, а также один матч условно до конца сезона 2017/2018», — рассказал секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в комментарии телеканалу Футбол 1.

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Ситуация с пенальти, а также три удаления игроков Шахтера (кроме Ракицкого вынуждены были уйти с поля Иван Петряк и Фред) возмутили игроков и тренеров оранжево-черных. После матча многие из них пошли выяснять отношения с судейской бригадой, делая это в провокационной манере на повышенных тонах.

Паулу Фонсека дисквалифицирован на один матч, а больше всего от КДК досталось тренеру вратарей Горняков Антонио Феррейре, который ударил судью. Ему запрещено выходить в техническую зону до конца сезона.

«Паулу Фонсека отстранен на одну игру, ведь он очень активно выражал недовольстве действиями арбитра. Помощники главного тренера Нуну Кампуш, Игор Дуляй, а также футболисты Шахтера Алан Патрик и Факундо Феррейра получили предупреждение и один матч условной дисквалификации.

«Самая жестка санкция применена к тренеру вратарей Шахтера Антонио Феррейре, ведь он нанес удар арбитру матча, что зафиксировано в рапорте, за что ему запрещено находиться в технической зоне до конца сезон», — объяснил Грищенко.

Как сообщал УНИАН, Заря обыграла Шахтер со счетом 2:1. На 56-й минуте счет открыл Иван Петряк, однако в дополнительное время луганчане забили два гола. С пенальти отличился Силас, а затем в собственные ворота срезал мяч Богдан Бутко.