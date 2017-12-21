Матч "Карпаты" - "Олимпик", прерванный из-за снегопада, будет доигран в феврале

Матч 18-го тура УПЛ «Карпаты» – «Олимпик», прерванный 3 декабря из-за сильного снегопада во Львове, будет доигран в феврале.

Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».

Такое решение было принято сегодня на заседании КДК ФФУ. Дата доигровки пока не сообщается.

Читайте такжеМатч Премьер-лиги "Карпаты" - "Олимпик" во Львове не доиграли из-за сильного снегопада«Планируется, что матч состоится между первым и вторым турами после возобновления чемпионата в феврале. Будем пользоваться статьей регламента и разрешать клубам заявлять новых игроков. Мы разрешим участвовать новичкам», — сказал президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон в эфире телеканала «Футбол 1».

Отметим, что 20-й тур запланирован на 17 февраля, а 21-й – на 24 февраля.

Напомним, 3 декабря «Карпаты» и «Олимпик» отыграли первый тайм (1:1), но арбитр матча Екатерина Монзуль решила не возобновлять встречу после перерыва из-за снегопада.