Роналду за два дня до игры с "Барселоной" тренируется индивидуально, рискуя пропустить Эль-Класико
15:47, 21 декабря 2017Футбол
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Португальца беспокоят боли в мышцах бедра, из-за чего он может не сыграть с "Барселоной" 23 декабря.
Криштиану Роналду может не сыграть в испанском Эль-Класико / REUTERS
Накануне главного матча чемпионата Испании против "Барселоны" нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду тренируется по индивидуальной программе.
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
После недавней победы в финале Клубного чемпионата мира против "Гремио", где гол Криштиану Роналду принес мадридскому клубу очередной титул, португальский игрок чувствует боли в мышцах бедра. И в среду, и в четверг "семерка" "Реала" тренируется по индивидуальной программе без мяча.
Таким образом, есть риск, что в Эль-Класико нападающий не сыграет.
Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, в Мадриде.
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