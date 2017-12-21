Роналду за два дня до игры с "Барселоной" тренируется индивидуально, рискуя пропустить Эль-Класико

Накануне главного матча чемпионата Испании против "Барселоны" нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду тренируется по индивидуальной программе.

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

После недавней победы в финале Клубного чемпионата мира против "Гремио", где гол Криштиану Роналду принес мадридскому клубу очередной титул, португальский игрок чувствует боли в мышцах бедра. И в среду, и в четверг "семерка" "Реала" тренируется по индивидуальной программе без мяча.

Таким образом, есть риск, что в Эль-Класико нападающий не сыграет.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, в Мадриде.