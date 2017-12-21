Хачериди отказался продлевать контракт с "Динамо" - СМИ

Защитник сборной Украины и "Динамо" Евгений Хачериди отказался продлевать контракт с киевским клубом и намерен уйти из клуба после окончания соглашения, которое действует до 30 июня 2018 года.

Об этом стало известно FootBoom.

30-летний защитник при Александре Хацкевиче стал игроком основного состава и сейчас сложно себе представить "Динамо" без Хачереди. Тем более, что киевский клуб потерял ещё одного ключевого защитника – Домагоя Виду, которого теперь пытается уговорить отказаться от перехода в "Бешикташ" и подписать новый контракт с "Динамо".

Ранее появлялась информация о том, что Евгения Хачериди хочет пригласить к себе турецкий "Галатасарай" после окончания контракта игрока в Киеве. Сам Хачериди, по сведениям турецких СМИ, хочет сменить обстановку и готов переехать в Стамбул.