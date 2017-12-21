Сборная Украины завершила 2017 год на 35-м месте в рейтинге ФИФА
По сравнению с ноябрем особых изменений в рейтинге не произошло.
21 декабря ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 35-е место, имея 781 очко.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Кардинальных изменений в рейтинге за последний месяц не произошло. Напомним, в ноябре сборная Украины опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА. Причиной стал невыход команды Андрея Шевченко в финальную часть чемпионата мира-2018.
По сравнению с ноябрьским реестром, наша национальная команда сохранила позиции. В топ-10 также изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Германии.
Следует отметить, что среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 21-й строчке.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря
1. Германия — 1602
2. Бразилия — 1483
3. Португалия — 1358
4. Аргентина — 1348
5. Бельгия — 1325
6. Испания — 1231
7. Польша — 1209
8. Швейцария — 1190
9. Франция — 1183
10. Чили — 1162
...35. УКРАИНА — 781