Сборная Украины завершила 2017 год на 35-м месте в рейтинге ФИФА

21 декабря ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 35-е место, имея 781 очко.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Кардинальных изменений в рейтинге за последний месяц не произошло. Напомним, в ноябре сборная Украины опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА. Причиной стал невыход команды Андрея Шевченко в финальную часть чемпионата мира-2018.

По сравнению с ноябрьским реестром, наша национальная команда сохранила позиции. В топ-10 также изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Германии.

Следует отметить, что среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 21-й строчке.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря

1. Германия — 1602

2. Бразилия — 1483

3. Португалия — 1358

4. Аргентина — 1348

5. Бельгия — 1325

6. Испания — 1231

7. Польша — 1209

8. Швейцария — 1190

9. Франция — 1183

10. Чили — 1162

...35. УКРАИНА — 781