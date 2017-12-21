Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ снял с "Карпат" 3 очка в таблице УПЛ

Контролько-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение снять с «Карпат» 3 очка в Премьер-лиге из-за невыполнения решений в деле по задолженности экс-игроку львовян Владимиру Гудыме.

Об этом сообщает Sport Arena.

«Карпаты» требовали пересмотреть решение палаты по рассмотрению споров ФФУ от 9 июля 2014 года по уплате долга Гудыме (74 тысячи долларов).

Читайте также"Карпаты" проиграли Спортивный суд в Лозанне и должны заплатить бывшему игроку 74 тысячи долларов30 ноября КДК обязал львовский клуб забрать иск из Франковского райсуда, ведь дисциплинарные правила ФИФА запрещают решать футбольные споры в судах общей юрисдикции.

Но клуб вместо этого подал во Франковский суд прошение оставить исковое заявление без рассмотрения. Это значит, что клуб позже мог опять обратиться в суд с аналогичным иском», — сказал адвокат футболиста Андрей Руденко.

У «Карпат» есть 10 дней для подачи апелляции на данное решение.

После снятия 3 очков львовская команда осталась на 11-м месте в таблице УПЛ, опережая «Сталь», которая идет на последнем месте, по дополнительным показателям.