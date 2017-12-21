Итальянский "Интер" заинтересован в покупке игрока "Шахтера" Бернарда уже этой зимой

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард вошел в число возможных приобретений миланского "Интера" в зимнее межсезонье.

Об этом сообщает Calciomercato.it со ссылкой на Tuttosport.

Технический директор "Интера" Вальтер Сабатини и спортивный директор Пьеро Аузилио одобряют данный трансфер – оба специалиста давно проявляют интерес к 25-летнему хавбеку.

Посодействовать сделке может тот факт, что у бразильца есть испанский паспорт, что делает его резидентом Евросоюза.

Срок действующего контракта Бернарда с «Шахтером» истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что интерес к Бернарду также проявляет китайский «Цзянсу Сунин». У «Интера» и «Цзянсу» один владелец – компания Suning Group.

Бернард перешел в "Шахтер" в августе 2013 года из "Атлетико Минейро" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 24 матча, 9 голов и 2 результативные передачи за донецкий клуб.