Футболисты, участвовавшие в договорных матчах, не смогут играть за сборную до конца карьеры - глава комитета ФФУ

Глава комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о наказании, которое ожидает футболистов в случае их участия в договорных матчах в Украине.

«В октябре мы получили одобрение Исполкома утвердить наказания. Первое из них касается контрактов - оно дает возможность клубу приостановить контракт игрока, если он замечен в матче с фиксированным результатом.

Второе - это когда футболист, фигурирующий в деле о договорном поединке, не может вызываться в сборную страны до конца карьеры. Он просто забанен до конца карьеры.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского "Динамо" Маковский осужден на 2 года ограничения свободы за договорные матчиТретье решение касается наказания для людей, которые укрывают информацию. Даже если игрок знал о матче с фиксированным результатом, но не сказал об этом, ему грозит дисквалификация»,- заявил Баранка, которого цитирует Sport Arena.

Глава комитета ФФУ по этике и честной игре отметил, что в Украине много людей говорят о матчах с фиксированными результатами, но мало кто заявляет об этом официально.

"Однако игроки должны понимать, что если они участвовали в таких матчах и не сообщили об этом, то их тоже ждет наказание. Они должны сотрудничать с нами и понимать, что это может изменить. К примеру, в Италии Антонио Конте дисквалифицировали на 6 месяцев за то, что он знал о матчах с фиксированным результатом, но не сказал об этом", - добавил Франческо Баранка.

Напомним, в декабре прошлого года Франческо Баранка был назначен руководителем Комитета по этике и честной игре ФФУ. Ранее Баранка работал юридическим советником и руководителем юридического отдела одной из крупнейших букмекерских компаний Европы. Выступал экспертом в ряде дел по расследованию договорных матчей.