Словенский хавбек Вербич в ближайшее время пройдет медосмотр в "Динамо"

Словенский полузащитник, выступающий за датский «Копенгаген», Беньямин Вербич, подпишет уже на следующей неделе контракт с киевским «Динамо».

Об этом сообщает издание Delo.

Трансфер словенского хавбека может быть оформлен сразу после его возвращения из Доминиканской Республики, где он сейчас находится в отпуске, а также успешного медосмотра.

Ожидается, что словенец подпишет с «Динамо» контракт на 4 года. Он будет получать около 1 млн евро в год с бонусами. Сам трансфер киевлянам обойдется в 4 млн евро.

Таким образом, 24-летний Вербич станет одним из самых высокооплачиваемых словенских игроков. Больше него, среди словенских футболистов, зарабатывают только Ян Облак («Атлетико», 4,4 млн евро в год), Самир Ханданович («Интер», 2,6 млн евро), Кевин Кампль («РБ Лейпциг», 2,5 млн евро), Миха Мевля («Зенит», 2,4 млн евро) и Йосип Иличич («Аталанта», 1,2 млн евро).

В текущем сезоне Вербич является одним из лидеров "Копенгагена", сыграв за клуб 28 матчей, забив 11 голов и сделав 7 голевых передач.

На протяжении двух последних лет футболист вызывается в сборную Словении, в футболке которой уже сыграл 14 матчей и забил 3 гола.