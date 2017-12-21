На НСК "Олимпийский" запланированы ремонтные работы перед финалом Лиги чемпионов

11:41, 21 декабря 2017
Футбол
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На киевском 70-тысячнике проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.

НСК

Директор по внешним связям НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов рассказал о ремонтных работах на киевском стадионе перед финалом Лиги чемпионов-2017/2018.

«Прежде всего, будет проведена профилактика крыши для того, чтобы предотвратить любые возможные протечки в случае неблагоприятных погодных условий во время матча. Кроме того, будет модернизирована наша турникетная система, то есть система доступа на стадион, с целью предотвращения каких-либо жалоб или проблем при проходе наших гостей на стадион.

Также за шестилетний период эксплуатации стадиона кое-где просело каменное покрытие прилегающей территории – оно тоже будет отремонтировано, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно в любой точке нашего стадиона», – сказал Анисимов, которого цитирует телеканал "Футбол 1".

Отмечается, что внешний вид арены кардинально не изменится. Модернизации подвергнутся внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2017/2018 пройдет в Киеве 26 мая.

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#подготовка НСК Олимпийский к финалу ЛЧ