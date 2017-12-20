Гол Ярмоленко не помог "Боруссии" одолеть "Баварию" в матче Кубка Германии (видео)

В Мюнхене завершился матч 1/8 финала Кубка Германии по футболу, в котором "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию" и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:1, а единственный гол в составе проигравшей команды забил украинский легионер Андрей Ярмоленко.

Мюнхенцы уверенно контролировали ход игры в первом тайме и забили два гола в ворота соперника. Уже на 12-й минуте счет открыл Джером Боатенг, а на 40-й Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев поля.

После перерыва игра немного успокоилась, а в концовке "Боруссия" перехватила инициативу. На 77-й минуте забил затяжная атака гостей завершилась навесом Кагавы слева на дальний угол вратарской. Андрей прицельно пробил головой в ближнюю девятку - мяч от рук вратаря влетел в сетку.

Впрочем, сравнять счет гостям не удалось - в четвертьфинал Кубка Германии вышла "Бавария".