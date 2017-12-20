Роналду готовится к суперматчу "Реал" - "Барселона" по индивидуальной программе из-за микротравмы

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в среду, 20 декабря, тренировался отдельно от общей группы, сообщает Isport со ссылкой на Football Espana.

Напомним, что в субботу, 23 декабря, мадридской команде предстоит принять на своем поле "Барселону" в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Роналду ощущал дискомфорт в икроножной мышце после финала Клубного чемпионата мира, в котором "Реал" 16 декабря выиграл у бразильского "Гремио". При этом сам футболист, общаясь с журналистами после игры, заверил, что будет готов к противостоянию с "Барселоной".

Некоторые испанские СМИ уже предположили, что занятия Роналду по индивидуальной программе могут означать, что его участие в Эль Класико находится под вопросом.

Матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" Мадрид – "Барселона" состоится 23 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании..