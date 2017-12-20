Объявлено о создании альтернативной Киевской городской федерации футбола

Кандидат в президенты Федерации футбола Киева Сергей Харченко сообщил о создании альтернативной федерации в столице Украины в своем посту на персональной странице в Facebook.

Создателями новой федерации являются 10 районных федераций футбола Киева, официальное название организации - ГС "Київська міська федерація футболу".

"Мы благодарны за мудрую позицию нейтралитета, за равноудаленную поддержку руководству Киева и Федерации футбола Украины. Наш лидер, глава президии КМФФ Валентин Щербачов обьявил о дате когресса 16 февраля 2018, НСК Олимпийский. Этот человек имеет кристальную репутацию, настоящий моральный лидер общества! Поэтому не должно быть сомнений в открытости и честности процеса", - отметил Харченко в своем посте.

Накануне, с критикой в адрес Федерации футбола Киева выступил экс-игрок "Динамо" Владислав Ващук:, обвинивший ФФК в коррупции, растрате средств и заявил о том, что обратился в Шевченковское районное отделение главного управления Нацполиции в Киеве с заявлением о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 191 УК Украины. Также бывший игрок "Динамо" обратился к вице-президенту ФФУ Назару Холодницкому с просьбой пресечь антизаконную деятельность руководства ФФК, не допустить нарушения законодательства Украины и дать оценку происходящим коррупционным процессам в киевском футболе.