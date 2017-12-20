Ушел из жизни известный тренер и функционер киевского "Динамо" Евгений Котельников

На 79-м году перестало биться сердце тренера и футбольного функционера киевского "Динамо" и Федерации футбола Украины Евгения Котельникова, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины в 1991 году был одним из основателей Федерации футбола Украины, до 1995 года занимая должность первого вице-президента.

Весомый вклад Евгений Петрович сделал в развитие ФК «Динамо» Киев. В период с 1965 по 1977 годы работал тренером в клубной Детско-юношеской футбольной школе, а с 1997 года на протяжении более двух десятилетий возглавлял управление футбола ФК «Динамо» (Киев). Под его руководством работала вся система воспитания подрастающего поколения, включая молодежные команды.

"Мы, динамовцы, вместе со всеми, кто знал и ценил Евгения Петровича, глубоко скорбим по поводу тяжелой утраты, выражаем соболезнование близким и родным покойного, разделяем их непоправимое горе. Светлая память о Евгении Петровича Котельникова сохранится в наших сердцах навсегда", - говорится в обращении. которое подписал президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис.