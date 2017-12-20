Экс-хавбек "Боруссии" и "Арсенала" Росицки завершил карьеру

Бывший полузащитник "Боруссии" Д и лондонского "Арсенала" Томаш Росицки завершил карьеру.

Об этом сообщает ESPN.

Подобное решение чешский игрок принял из-за собственного состояния здоровья, не позволяющего ему играть на высоком уровне.

Читайте такжеОбладатель Золотого мяча Кака завершил футбольную карьеру37-летний Росицки последние полтора года провел в пражской "Спарте", где, кстати, и начинал свою карьеру. Популярность Томаш приобрел, выступая за "Боруссию" Д (с 2000-го по 2006 год) и "Арсенал" (с 2006-го по 2016 год).

Среди достижений полузащитника — три победы в чемпионате Чехии, чемпионство Германии в сезоне-2001/02, два Кубка и один Суперкубок Англии. Также его трижды признавали лучшим футболистом в Чехии (в 2001-м, 2002-м и 2006-м).

За сборную Чехии Росицки провел 105 поединков, в которых отметился 23 голами. На его счету участие на чемпионатах Европы в 2000-м и 2004 году (тогда чехи добрались о полуфинала), на Евро-2012 и Евро-2016, а также на чемпионате мира-2006.