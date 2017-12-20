Горсовет Бучи согласился принять и зарегистрировать клуб Премьер-лиги "Сталь"

Исполком городского совета Бучи согласился зарегистрировать и принять в городе клуб украинской Премьер-лиги каменскую "Сталь".

Об этом изданию Sport Arena сообщил секретарь городского совета Бучи Василий Олексюк.

«Письмо руководства "Стали" озвучил на заседании городской глава, и члены исполкома единогласно поддержали просьбу "Стали" базироваться в Буче. Следующий шаг – это подача клубом документов в ФФУ о смене регистрации "Стали", а также разрешение на использование спортивной инфраструктуры города», — рассказал чиновник.

По его словам, Буча может предложить "Стали" сразу два стадиона и несколько искусственных полей. Кроме того, уже 21 декабря состоится сессия горсовета, на которой примут бюджет города. В нем хотят заложить средства на достройку местного спорткомплекса, который также может использовать "Сталь".

«Мы рассматриваем вариант с реконструкцией бывшего пионерского лагеря под базу клуба, хотим предложить это "Стали". Каждый город, считаю, мечтает иметь у себя команду мастеров, тем более Премьер-лиги. Если все получится, власть будет подтягивать инфраструктуру, а также может сотрудничать с клубом в плане использования детской спортивной школы», - заявил Олексюк.

Напомним, "Сталь" (Каменское) выступает в УПЛ с 2015 года, но фактически команда сначала играла в Днепре, а в этом сезоне проводит матчи в Киеве. Перед выходом в Премьер-лигу в 2015 году "Сталь" начала реконструкцию стадиона в Каменском, но не сумела ее закончить из-за отсутствия финансирования.

После 19 туров УПЛ "Сталь" занимает в таблице последнее, 12-е место.