"Манчестер Юнайтед" потребует за Мхитаряна не менее 40 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать полузащитника Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 40 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо. Игрок может покинуть клуб в случае выгодного предложения.

Отметим, что интерес к полузащитнику проявляли также дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бешикташ».