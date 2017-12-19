"Манчестер Юнайтед" потребует за Мхитаряна не менее 40 миллионов евро
14:48, 19 декабря 2017Футбол
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Армянский полузащитник, у которого произошел конфликт с главным тренером Жозе Моуриньо, может покинуть клуб в ближайшее время.
Генрих Мхитарян / REUTERS
«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать полузащитника Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 40 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Ранее сообщалось, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо. Игрок может покинуть клуб в случае выгодного предложения.
Отметим, что интерес к полузащитнику проявляли также дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бешикташ».
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