"Шахтер" к Новому году покажет мультфильм про козаков, где матч проходит на "Донбасс Арене"

В качестве новогоднего подарка болельщикам «Шахтер» покажет мультфильм «Как козаки на «Донбасс Арене» в футбол сыграют». Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Главные герои анимационной ленты – известное трио запорожских козаков Грай, Око и Тур. В 2017 году легендарным персонажам исполнилось 50 лет!

Над мультфильмом работала студия анимации Baraban, которой принадлежат права на образы козаков.

«Производство длится уже почти два месяца, в нем задействованы 13 человек. Казаки являются самыми любимыми национальными персонажами мультфильмов в Украине, и мы очень рады, что они по-прежнему имеют всенародную любовь и привлекаются к такому массовому виду спорта, как футбол. Настал момент, чтобы козаки, наконец, сыграли с «Шахтером» на «Донбасс Арене», – прокомментировал это событие исполнительный продюсер студии анимации Baraban Евгений Татаринов.

В ближайшее время мультфильм будет доступен на официальных ресурсах клуба.