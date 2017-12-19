Вида примет решение о продлении контракта с "Динамо" до 25 декабря

Киевское "Динамо" предложило хорвату Домагою Виде продлить контракт, футболист взял время на размышление, сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".

Отмечается, что состоялась беседа между хорватским защитником и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, по итогам которой 28-летний футболист должен дать окончательный ответ относительно продолжения своей карьеры до 25 декабря.

Напомним, действующий контракт Виды с «Динамо» истекает 31 декабря, при этом еще летом он подписал предварительное соглашение с турецким "Бешикташем".

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже согласовал условия нового контракта с киевским клубом, а Игорь Суркис готов выплатить компенсацию «Бешикташу» за расторжение соглашения с Видой.