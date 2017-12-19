Вида примет решение о продлении контракта с "Динамо" до 25 декабря
После встречи с Игорем Суркисом футболист взял время на размышление.
Киевское "Динамо" предложило хорвату Домагою Виде продлить контракт, футболист взял время на размышление, сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".
Отмечается, что состоялась беседа между хорватским защитником и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, по итогам которой 28-летний футболист должен дать окончательный ответ относительно продолжения своей карьеры до 25 декабря.
Напомним, действующий контракт Виды с «Динамо» истекает 31 декабря, при этом еще летом он подписал предварительное соглашение с турецким "Бешикташем".
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже согласовал условия нового контракта с киевским клубом, а Игорь Суркис готов выплатить компенсацию «Бешикташу» за расторжение соглашения с Видой.