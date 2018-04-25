Тренер "Зари" Юрий Вернидуб: Когда у тебя семь человек, арендованных из одной команды, и перед игрой с этой командой ты понимаешь, что теряешь полсостава, то это очень сложно

В нынешнем сезоне луганская «Заря» испытала острый кризис в начале чемпионата, из которого до сих пор выбирается с большим трудом. На зимний перерыв луганская команда ушла с 4-очковым преимуществом над соперником, не входящим в Топ-6 и до сих пор не обеспечила себе участие в борьбе за медали и места в еврокубковых соревнованиях на втором этапе УПЛ. Этот период, смело можно назвать самым трудным в карьере тренера Юрия Вернидуба во главе луганской команды. Вместе с тем, «Заря» в последней игре осенней части сезона одержала «громкую» победу над «Шахтером», а в течении осени провела ряд ярких матчей на групповом этапе Лиги Европы и до последнего тура претендовала на выход в весеннюю часть еврокубка - плей-офф, 1/16 финала.

О проблемах команды, путях выхода из кризиса, самых ярких моментах первого круга соревнований УНИАН пообщался с главным тренером команды Юрием Вернидубом:

Начнем с самого свежего - матча против «Шахтера», который ваш соперник завершал ввосьмером. Сразу после игры вы сказали, что все три удаления игроков донецкой команды были справедливыми. Прошло время, эмоции остыли. Не поменяли своего мнения?

Почему я должен менять свое мнение? Нет, остаюсь при своем мнении. Более того, я не понимаю зачем отдельные руководители «Шахтера» высказывают такие вещи, которые они себе позволяют…Люди, занимая такие должности обязаны более сдержанными быть и по сути говорить. А не делать так, как это делают они…

И все же, ситуация из ряда вон выходящая, когда команда, к тому же опытнейшая, лидер УПЛ, участник плей-офф ЛЧ, завершает матч ввосьмером…

Хорошо, Я могу проанализировать все предупреждения, которые судья выносил в этом матче. Первая карточка Петряка – стопроцентная. Вторая карточка Петряка – если он падает и симулирует, выпрашивая пенальти, что, кстати, подтвердило КДК, это какая карточка? Я думаю, желтая. А после двух желтых автоматически идет красная. Фред – первая карточка по делу? По делу. Вторая не по делу? По делу. Говорят, касание минимально было. Какая разница? Он нарушил правила и получил вторую желтую. Ракицкий – он что не заслуживал красную? Я считаю, наконец-то судья не побоялся и принял правильное решение…

Если клуб играет в Лиге чемпионов, почему он не ведет себя так на международной арене? Меня беспокоит еще другое, что человек в «Шахтере» имея такую должность, позволяют себе высказывания в адрес арбитра о «больной голове», «психиатрии». Это уже чересчур, я считаю. Каждый человек – прежде всего, человек. То ли он футбольный арбитр, то ли он дворник, то ли он сапожник… Никто не имеет права высказывать такие мнения, как высказывались. Человек, должен всегда держать себя в руках. А подобные высказывания, которые позволяют себе некоторые менеджеры клубов - это, прежде всего, оскорбление личности.

Мое мнение, может быть объективное или субъективное, но я говорю свое мнение.

Оцените победу своей команды над «Шахтером», ее важность в психологическом плане перед отпуском.

Это победа, прежде всего, дала нам право занять 4-е место перед отпуском. Я думаю, это о многом говорит. Мы не дали возможности оторваться нашим соперникам, а их предостаточно – это и «Мариуполь», и «Верес», и «Олимпик», и «Ворскла». До конца первого этапа соревнований осталось всего 3 тура и шансы у всех равные, борьба вся впереди. Каждый из клубов сделает все, чтобы попасть в первую 6-ку.

Вы накануне встречались с президентом ФК «Заря» Евгением Геллером. Как прошла встреча?

Очень хорошая встреча. Я благодарен президенту за то, что он очень переживает за команду, имеет всегда большое желание помочь команде. Сейчас ведет переговоры с теми ребятами у кого закончились контракты. И я верю, что переговоры пройдут в позитивном ключе, нам удастся оставить в команде этих ребят. Плюс, усилятся те позиции, которые требуют усиления. У меня, по крайней мере, есть ощущение того, что клуб совсем не безразличен президенту. Поэтому только позитивное впечатление от этой встречи.

Вы возглавляете «Зарю» на протяжении уже шести лет. Осень 2017 года – самая сложная за этот период?

Для меня – один из самых тяжелых периодов, да. Я не боюсь это признать. Почему? Сильно изменилась команда, как никогда. Появилось очень много молодых, ребят, много хороших футболистов, но им нужно было время на адаптацию. Сначала все было очень тяжело, но со временем начало налаживаться. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось, ребята росли в плане профессионализма и отдачи на поле. Я уверен, что мы сможем попасть в шестерку сильнейших команд страны и в дальнейшем бороться за призовое место.

Несколько раз в начале этого сезона вы недвусмысленно намекали о своей отставке. Чего здесь было больше: реального желания уйти или вы хотели таким образом растормошить команду?

Все в совокупности. Естественно, я сам себе не враг и не стремился сделать хуже для своей же команды. Это делалось для улучшения климата в коллективе и достижения результата. Ведь все что мы делаем, в совокупности, приносит результат команде. А потом уже можно проявлять свои личные амбиции.

Можно ли сказать, что самый тяжелый кризисный момент уже позади?

Сейчас я не могу так сказать. Мы сыграли последнюю игру в этом году. Я, возможно, смогу об этом сказать, когда мы пройдем подготовку на зимних сборах и начнется 20-й тур нашего чемпионата 17 февраля – когда у нас будет игра с «Карпатами» на выезде. Сейчас что-то говорить? На дворе середина декабря. 10 января игроки только вернутся из отпуска. За это время можно как все растерять, так и поправить все ошибки и в 20-м туре показывать еще лучшую игру.

Всё может быть, но сейчас что-то говорить наперед совсем не хочется. Давайте дождемся возобновления чемпионата. Тогда будет видно…

Сейчас вы, разумеется, никуда не уходите из «Зари».

У меня контракт до 1 июля. У меня нет никакого морального права и человеческого желания покинуть клуб. Если такое будет желание президента, то возможно всё.

Кстати, с того момента, как вы тренируете «Зарю», у вас были конкретные предложения от других клубов – более статусных или таких, где предлагают более выгодные условия?

Если они и были, то только на уровне разговоров. Ничего конкретного. Поэтому, даже и смысла не вижу об этом говорить.

Нет ли обиды, что каждое межсезонье от вас уходят лучшие исполнители, заявившие о себе во многом благодаря вашей работе - Малиновский, Петряк, Соболь, Хомченовский, Никита Шевченко, Малышев и другие?

Только горжусь. Ребята сделали шаг вперед. И надеюсь, что с каждым годом они будут становиться только еще сильнее, профессиональнее. Они, я думаю, и сами этого хотят.

Я с этим положением дел смирился. Это то, что есть, и поменять ситуация я не в силах. Конечно, я бы хотел большей стабильности, чтобы не было таких больших перемен каждые полгода, но такова жизнь. Я думаю, это не только у меня.

Если о стабильности? Ну, давайте открыто говорить, стабильность есть у «Шахтера», киевского «Динамо». Остальные 10 клубов… Все прекрасно понимают, какое сейчас время, какая экономическая ситуация. Исходить нужно из тех возможностей, которые есть.

Назовите тройку самых сильных футболистов, покинувших «Зарю» при вас.

Я не люблю кого-то конкретно выделять. Очень многие футболисты прошли через «Зарю», и с ними было очень приятно работать. Тот же Малышев, который сейчас в «Шахтере», тот же Малиновский, который в «Генке». Есть очень большая группа ребят, от работы с которыми у меня остались только позитивные эмоции, мне посчастливилось с ними поработать. Поэтому я им всем желаю здоровья и долгой футбольной карьеры.

А вообще, что лучше – более сильный состав из арендованных исполнителей или более слабый, в котором все свои?

Здесь двоякое впечатление даже у меня. В свое время у «Зари» было очень много арендованных футболистов, почти все они принадлежали «Шахтеру». Но это в большинстве своем молодые игроки, которые еще не сыграли ни одной игры в Премьер-лиге.

Одно делать брать игрока с опытом, который, и ты в этом уверен, поможет команде добиться результата. Другое дело – когда ты берешь молодого и необстрелянного футболиста. И тоже тебе хочется дать результат, а вместе с результатом дать возможность и им проявить себя на таком уровне.

Мне хочется, чтобы их было как можно меньше. Потому что, если передо мной стоит игрок «Зари», мне гораздо легче понимать, что будет дальше. Даже если он заиграет на высоком уровне, то мы, прекрасно понимая, что это наш футболист, будем знать, что сможем заработать на продаже игрока. В случае же с арендованным игроком, я прекрасно понимаю, что мы ничего не сможем заработать.

Сколько арендованных футболистов в составе Зари сегодня?

На сегодняшний день остался только один Андриевский. В начале сезона у нас было трое арендованных игроков, но Калитвинцев и Гречишкин покинули команду.

Я больше скажу… Их может быть и десять. Но самое главное, чтобы их, как раньше, не было по 7 человек из одного клуба «Шахтер». Два человека – еще куда ни шло. Но когда у тебя семь человек из одной команды, и перед игрой с этой командой ты понимаешь, что теряешь полсостава, то это очень сложно.

Будь вы тренером «Шахтера» или «Динамо», разрешали бы арендованным футболистам играть против своей команды?

Однозначно - на 200 процентов. Потому что есть разница. Если я тренер команды и у меня берут в аренду футболиста, то значит, этот футболист в данный момент мне не нужен. Я не нуждаюсь в нем, равно как и команда. Кроме того... Почему я должен бояться, что этот футболист будет играть против меня? Я же выбор сам свой сделал, как тренер. Чего мне теперь бояться?

А второе – это очень большая мотивация для того, игрока, которого я отдал в аренду. Он мне хочет доказать, что это моя ошибка, что я его упустил, отдал в аренду и он не играет сейчас в моей команде. Я считаю этого достаточно для того, чтобы игрок выходил и играл против твоей команды. А в данном случае, именно против меня. Тем более, если это не наш клуб платит зарплату игроку, а тот клуб, в который он ушел в аренду.

Реально ли для нынешней «Зари» бороться с «Динамо» за второе место? Есть ли амбиции пробиться в Лигу чемпионов?

Скажу проще – я всегда надеюсь и хочу бороться за более высокие места. В независимости от того - прошлый сезон, нынешний.. Задача всегда должна быть максимальной. Справимся мы, или нет – это уже другой вопрос.

Кстати, вопрос о психологии – справитесь или нет. Почему Заря так мандражирует на стартовых отрезках всех матчей группового турнира Лиги Европы?

Во-первых, некорректное слово «мандражируем». Мандража никакого нет, скажу вам сразу.

Хорошо, излишне волнуетесь..

Нет... А где было наше волнение? Мы что сильно волновались, когда играли с «Манчестер Юнайтед»? Если бы мы волновались, то проиграли бы 5 или 6:0, то, что нам предрекали. Как мы сыграли? Проиграли 0:1, и то, в концовке игры. И это мандражировала команда? Или все-таки нет. Тем более, что были моменты, когда могли забить гол. Это две большие разницы.

Футбол это тот же спорт. Сегодня ты выиграл, а завтра можешь проиграть. В зависимости от того, мандражируешь ты или нет. Я не думаю, что «Шахтер» нам проиграл из-за того, что они мандражировали. Или, когда мы проиграли 3:4 на Кубок? Так мы тоже не мандражировали. Это футбол. В игре бывает как победа, точно так же – и поражение…

На сколько процентов сегодняшняя Заря реализовала свой потенциал в сыгранных матчах Лиги Европы?

Я не буду говорить о том, насколько реализовала потенциал. Скажу так: лично я не доволен результатом.

Стояла задача попасть в плей-офф еврокубка?

Да, такая задача стояла у всей команды, и у меня лично, как тренера. Мы с ней не справились. По уровню команд, я бы не сказал, что уровень был слишком низкий у нас в группе. «Атлетик» из Бильбао это не низкий уровень – 7-кратный чемпион Испании и 24-кратный обладатель Кубка короля…

Уровень, безусловно не низкий… Команда не настолько «громкая» как прошлогодний соперник «Манчестер Юнайтед».

Менее громкая – да. Но это Испания, испанский чемпионат. Да вы сами прекрасно знаете, насколько тяжело сравнивать украинский чемпионат с испанским, немецким… Да, был шведский «Эстерсунд» и все почему-то были уверены что это самый слабый соперник в нашей группе. Но я вам одно могу сказать – команда показала себя с лучшей стороны, с хорошей выучкой, с хорошей дисциплиной. И тот футбол, который она показала, его уровень намного выше, чем уровень многих других команд Швеции.

С этой точки зрения мне будет очень интересна их игра с «Арсеналом» в 1/16 финала. Обязательно постараюсь посмотреть эти игры.

Задача выхода в плей-офф Лиги Европы – это была задача, которую поставило руководство? Или вы сами внутри команды поставили перед собой такой барьер?

Прежде всего, есть президент, который хочет, чтобы команда росла, прогрессировала и двигалась дальше. Он поставил задачу, что команда должна выйти в плей-офф Лиги Европы. К сожалению – не получилось. Но это уже другой вопрос…Значит, пока мы не готовы к таким серьезным баталиям.

Но, тем не менее, вчера во время личной встречи президент «Зари» вас не упрекал в отсутствии итогового положительного результата?

А в чем нас упрекать? Считаю, что в каждой игре мы бились достойно. Но, проиграли опять же.. Где-то проиграли, где-то выиграли. А кто думал, что мы обыграем «Атлетик» на выезде перед первой игрой в Бильбао? Я же понимаю, что все предрекали 0:3, и это минимально.

А игра с «Гертой» во Львове? Команда достаточно серьезного уровня, выступающая в немецкой Бундеслиге. Очень хорошая команда. Как гласит старая футбольная мудрость, «все играют в футбол, а выигрывают всегда немцы». Мы выиграли, а в Берлине они выиграли. Возможно, соперник где-то состав поставил послабее, что-то пошло не так. Это футбол, сегодня ты выигрываешь, завтра соперник.

У Вас был отличный шанс попасть в плей-офф Лиги Европы в последней игре плей-офф – если бы команда обыграла «Атлетик». Чего конкретно не хватило в этой игре?

Не хватило забитых голов. Потому что, на мой взгляд, игра была равная. Особенно, первый тайм. Моментов, может быть, и не так много было. Но, опять же, мы больше владели мячом, и атак больше проводили скоростных, когда идет резкий переход из обороны в атаку. Но, где-то не было завершения этих атак. А во втором тайме пропустили два стандарта.

А в целом по тактике команда выполнила установку?

Да, конечно. Не реализовали свои моменты? Так за несколько дней до матча «Атлетик» с мадридским «Реалом» сыграл вничью – 0:0. И мы знали, что у них очень сильная оборона. И играли они от обороны, зная, что команду устроит ничья для выхода в следующий круг. А то, что мы два гола со стандартов пропустили во втором тайме? Бывает…

Ваш сын Виталий Вернидуб выступает в чемпионате Азербайджана, где играет за команду украинского специалиста Романа Григорчука. Вам интересна подобная работа, где уровень чемпионата послабее, зато финансовая обстановка более стабильная?

Любой человек захочет работать там, где лучше материальная база. Это я вам точно могу сказать. Да, хочется работать непросто в рядовом чемпионате. Но если тебе дают команду из группы лидеров в другом чемпионате, как получилось у Романа Григорчука, то почему бы и не попробовать? Команда постоянно занимает 2-3 места, команда постоянно участвует в группе Лиги Европы и выходила туда, кстати, с самого начального этапа квалификации. Это о чем-то говорит? Я думаю – да.

Точно также, как в Азербайджане есть команды «Карабах», «Габала», есть в Казахстане «Кайрат» и «Астана». Последняя команда тоже прошла в групповой этап, обыграла «Славию» и вышла дальше в 1/16 финала. Я думаю, это команда интересная, хороший футбол показывает.

Гипотетический вопрос, вам интересна работа со сборной Украины?

Скажем так… Когда что-то будет, тогда и будем об этом говорить. Я могу сказать, что любой из тренеров, которые работают в Украине – если им предложить возглавить сборную – вряд ли откажутся. Очень в этом сомневаюсь.

Какой он – идеальный футбол в представлении Юрия Вернидуба? Или давайте поставим вопрос так: кто круче – Моуриньо или Гвардьола?

Мне импонирует стиль игру команд, где работает Моуриньо. Если брать по тактическим соображениям, то только Моуриньо. Потому что, для того чтобы показывать такой футбол, как показывают команды Гвардиолы, прежде всего нужны футболисты, и очень дорогие футболисты. Если в его командах годовой бюджет 600-700 миллионов, то я думаю это о чем-то говорит… Поэтому, такой футбол будет показывать сложно без футболистов определенного уровня.

У Моуриньо тоже достаточно звезд. Пусть его футбол не самый красивый, но он приносит результат. Мне он импонирует больше. Хочу, чтобы моя команда - в идеале - именно так и играла.

Почему, на ваш взгляд, в той же Португалии тренер, проявивший себя со средней командой, тут же получает шанс в «Бенфике», «Порту» или «Спортинге»? У нас же наставники условной «Зари» или «Ворсклы» такой возможности фактически не имеют…

Вопрос не ко мне – вопрос к владельцам клубов, президентам. Они выбирают, кто должен быть тренером в команде. В нашей команде очень многое зависти от президента. А в Португалии, или Англии… Отвечу вопросом на вопрос – сколько в европейских чемпионатах каждый клуб получает отчислений от ТВ-трансляций? Там есть президент, но кроме президента еще есть такие немаловажные показатели, как посещаемость матчей, телевидение. Там клуб имеет источники дохода. У нас же клубы практически полностью зависят от своих владельцев.

Какой матч в качестве наставника «Зари» за эти 6 лет для вас наиболее памятный?

Их много… Их даже очень много. И выделить какой-то один было бы нецелесообразным, неправильным. Если брать именно этот чемпионат, то были как прекрасные игры, так и те, где недоработали. Та же игра с «Динамо», когда проигрывали 1:4 и сыграли 4:4, та же игра с «Шахтером» - когда было 2:1 в нашу пользу, «Атлетик» обыграли на выезде 1:0. Есть игры, которыми можно и нужно гордиться…

С другой стороны, когда мы дома обыгрывали ту же «Александрию» 2:0, умудрились сыграть 2:2, обыгрывали «Верес» и сыграли 1:1, обыгрывали «Зирку» в Кропивницком и проиграли 1:2. Есть игры, которые оставляют огромный осадок на сердце. Уходит много сил и нервных клеток.

Вычеркнуть из памяти негативные игры не получается, они все равно остаются?

Это сложно. Они вычеркиваются, но со временем. И вряд ли есть тренер, который быстро забывает неудачу и двигается дальше. Есть поражение, оно все равно где-то свой отпечаток оставляет. На сердце. Где угодно...

Кирилл Стадниченко