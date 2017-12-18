"Шахтер" сообщил, где проведет два зимних сбора

Донецкий "Шахтер" во время зимней паузы проведет два тренировочных сбора - в Турции и ОАЭ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Первый сбор горняков пройдет в период с 15-го по 24 января. "Шахтер" будет тренироваться в турецком Белеке, где запланировал сыграть два товарищеских матча.

Читайте такжеФонсека: Украина должна гордиться тем, как "Шахтер" проявил себя в ЕвропеПо завершении первого этапа подготовки донетчан ожидает небольшой перерыв, после чего команда отправится в Дубаи (27 января). Второй сбор продлится до 7 февраля, и во время него "оранжево-черные" сыграют еще три поединка.

Напомним, "Шахтер" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая киевское "Динамо" на 3 пункта. Также команда Паулу Фонсеки вышла в плей-офф Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Украины.

Первый официальный матч в следующем году "Шахтер" проведет против "Ромы" 21 февраля в 1/8 финала Лиг чемпионов.