Суркис пообещал Виде продать его в Англию, если он подпишет с "Динамо" новый контракт - СМИ

Президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал защитнику Домагою Виде, что продаст его в английский клуб, если он продлит контракт с киевлянами. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на турецкое издание Futbolarena.com.

Несмотря на то, что контракт хорвата с киевским клубом истекает в конце года, Вида все еще может подписать новый договор с "Динамо". По информации турецких СМИ, президент "Динамо" Игорь Суркис вновь встретился с защитником и предложил ему продлить договор. Босс киевлян также пообещал игроку отпустить его в английский клуб, если он не подпишет контракт с "Бешикташем". Готов Суркис оплатить и компенсацию турецкому клубу.

Ранее, осенью сообщалось о подписании предварительного соглашения между Видой и "Бешикташем".

Хорватский защитник выступает за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на счету хорвата 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.