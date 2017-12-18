Фонсека: Украина должна гордиться тем, как "Шахтер" проявил себя в Европе

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о своей работе в Украине и о выступлении в Лиге чемпионов.

«Я впервые работаю за рубежом. Сложнее всего было понять культуру новой страны, понять ее жителей – какие они, как работают, как вообще здесь все происходит. Я чувствую, что хорошо здесь устроился. Честно, лучше и быть не может. Именно мы, приезжие, должны адаптироваться к этой культуре. Но для меня все было легко. Сейчас я могу сказать, что все получилось намного проще, чем я ожидал.

Если мы хотим быть успешными, добиваться результата, нам нужна прекрасная атмосфера. Игроки должны быть как семья. Для меня это ключевой аспект.

Читайте такжеФонсека является кандидатом на пост тренера "Баварии" - BildГлавная причина успеха в Лиге чемпионов – игроки, которые поняли, что могут выступать на самом высоком уровне. Надо понимать, что у них огромная мотивация проявить себя в этом турнире. В этих матчах они предельно сконцентрированы. После жеребьевки многие сомневались, что мы и в Лигу Европы пробьемся. Выйти из такой группы не каждому по силам. "Наполи" - среди лидеров Серии А, "Манчестер Сити" - возможно, лучшая команда Европы, "Фейеноорд" - чемпион Нидерландов. Сейчас легко говорить, что мы должны были выходить дальше, но после жеребьевки никто в нас не верил.

Что бы ни случилось, мы должны гордиться тем, что сделали. Мне кажется, что тем, как «Шахтер» проявил себя в Европе, должна гордиться и страна. Только результат имеет значение. Критики были единодушны в оценке нашей смелой игры в матчах с лучшими командами, и это хорошо не только для «Шахтера», но и для всей Украины», – сказал Фонсека.

Напомним, донецкий "Шахтер" под руководством Паулу Фонсеки пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе после "Манчестер Сити".