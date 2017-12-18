Определился самый красивый гол в групповом турнире Лиги чемпионов (видео)

15:01, 18 декабря 2017
Футбол
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В голосовании УЕФА победил гол игрока "Бешикташа" Тосуна.

Дженк Тосун / post.mk

Гол нападающего турецкого "Бешикташа" Дженка Тосуна в поединке 1-го тура Лиги чемпионов против "Порту" признали самым красивыми на групповой стадии турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Точный удар форварда в ходе опроса набрал 44% голосов.

Вторая строчка за голом игрока "Реала" Гарета Бэйла (14%), а замкнул тройку призеров футболист мадридского Атлетико Антуан Гризманн (13%).

Видео гола Тосуна:

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Теги: #Лига чемпионов самый красивый гол