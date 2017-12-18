Определился самый красивый гол в групповом турнире Лиги чемпионов (видео)

В голосовании УЕФА победил гол игрока "Бешикташа" Тосуна.

Гол нападающего турецкого "Бешикташа" Дженка Тосуна в поединке 1-го тура Лиги чемпионов против "Порту" признали самым красивыми на групповой стадии турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Точный удар форварда в ходе опроса набрал 44% голосов. Вторая строчка за голом игрока "Реала" Гарета Бэйла (14%), а замкнул тройку призеров футболист мадридского Атлетико Антуан Гризманн (13%). Видео гола Тосуна: Лучший гол группового этапа Лиги чемпионов!



Первое место в голосовании с 44% голосов занял гол Дженка Тосуна в матче с "Порту" #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/kPIIikp0ni — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 18, 2017

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