"Заря" интересуется двумя легионерами из Франции и Камеруна

Луганская "Заря" проявляет активный интерес в двум футболистам из-за рубежа. Вскоре пополнить команду могут камерунец Гаэль Ондуа и француз Давид Фопала. Об этом стало известно Sport Arena.

Пока речь идет лишь об интересе со стороны луганского клуба и переговорном процессе. С большой вероятностью оба игрока приедут в "Зарю" уже на первый сбор после отпуска, который пройдет в Запорожье.

22-летний опорный полузащитник Гаэль Ондуа ранее защищал цвета московского "Локомотива" (U-19), выступал за резервную команду московского ЦСКА, а в этом сезоне числился в составе датского "Вайле".

20-летний нападающий Давид Фопала является воспитанником французского "Ланса", однако успел поиграть в молодежных командах "Манчестер Сити" (U-21 и U-23), а также уходил в аренду в голландскую "Бреду" и английский "Честерфилд". Также в его активе есть 2 матча за сборную Франции (U-18). В настоящий момент Фопала находится в статусе свободного агента.