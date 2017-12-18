Сборная Украины, скорее всего, сыграет товарищеский матч с Японией
11:30, 18 декабря 2017Футбол
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Об этом сказал главный тренер "сине-желтой" сборной Андрей Шевченко.
Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины / facebook.com/UaNationalFootball
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что, скорее всего, в марте следующего года "сине-желтые" сыграют товарищеский матч со сборной Японии. Всего в конце марта наша национальная команда должна провести два контрольных поединка.
"У нас уже есть конкретное предложение сыграть 27 марта в одной из европейских стран с Японией. По моей информации, все детали уже улажены, осталось подписать контракт. По второму сопернику и месту проведения матча все еще ведутся переговоры", – цитирует Шевченко Команда №1.
Отметим, что сборная Украины также может сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, Египтом или Турцией. Также Андрей Шевченко пригласил в нашу страну сборную Бразилии.
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