Сборная Украины, скорее всего, сыграет товарищеский матч с Японией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что, скорее всего, в марте следующего года "сине-желтые" сыграют товарищеский матч со сборной Японии. Всего в конце марта наша национальная команда должна провести два контрольных поединка.

"У нас уже есть конкретное предложение сыграть 27 марта в одной из европейских стран с Японией. По моей информации, все детали уже улажены, осталось подписать контракт. По второму сопернику и месту проведения матча все еще ведутся переговоры", – цитирует Шевченко Команда №1.

Отметим, что сборная Украины также может сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, Египтом или Турцией. Также Андрей Шевченко пригласил в нашу страну сборную Бразилии.