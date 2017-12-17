Обладатель Золотого мяча Кака завершил футбольную карьеру

Бывший полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии, обладатель Золотого мяча-2007 Кака объявил о завершении карьеры.

В комментарии Globo Esporte 35-летний бразилец заявил, что чувствует необходимость начать следующий этап жизни.

«Понял, что пришло время положить конец карьере. Мой путь футболиста завершен».

Ту же новость Кака объявил в своем твиттере.

«Отец. Это вышло лучше, чем я мог себе вообще представить. Спасибо! Теперь я готов к новому путешествию. Во имя Иисуса. Аминь».

Кака начал профессиональную карьеру в бразильском "Сан-Паулу". В 2003 году перешел оттуда в "Милан" за 8,25 миллиона евро. На этот период пришелся пик карьеры Кака, он составил великолепный дуэт на поле с Андреем Шевченко.

За шесть лет в стане "россо-нери" Кака стал чемпионом Италии (2003/04), победителем Лиги чемпионов (2006/07), обладателем Суперкубка УЕФА-2007. В этот период он признавался лучшим футболистом Европы (2007), а также получил главную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч (2007).

В 2009 году Кака перешел в "Реал". В Испании бразилец становился чемпионом страны-2011/12 и обладателем Кубка Испании-2010/11.

В 2013 году Кака вернулся свободным агентом в "Милан", но уже через год отправился играть в США в клуб МЛС "Орландо Сити", где и провел последние три года. По завершению минувшего сезона покинул команду.

Отметим, что среди достижений игрока есть и победа на чемпионате мира-2002.