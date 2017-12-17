Коноплянка в интервью #FootballHub: я готов не быть звездой в Германии (видео)

Журналисты проекта #FootballHub побывали в гостях в Германии у игрока немецкого "Шальке" и национальной сборной Украины Евгения Коноплянки.

В откровенном интервью он рассказал о разнице между испанским и немецким чемпионатами, а также о том, как проходит его жизнь в Германии.

"Стоит ли нашим игрокам бояться переходить в европейские команды? Нужно быть подготовленным психологически, в первую очередь. Если психология ломается, тяжело верить в чудеса, цели исчезают, всё пропадает. Меня спасла моя семья. Я бы так сломался.

Не могу категорично сказать, что чемпионат Германии - это мой чемпионат. Я рад, что здесь играю, получаю дополнительный опыт. Если сравнивать с чемпионатом Испании – это вообще две разные вещи. В Бундеслиге нужно приезжать с гирями в руках, чтобы быть готовым ко всем этим толчкам, ударам. Здесь нужно отрабатывать и на защиту, и в атаку. Я думаю, Ярмоленко уже с этим столкнулся. Потому что, если ты здесь не добежишь каких-то 20 метров и ещё забьют гол, или будет опасный момент, ты в следующей игре можешь просто не попасть в 11 стартовых игроков. В Испании люди больше любят красоту, чтобы было много голов. А здесь, в первую очередь, ценится дисциплина.

В "Шальке" я чувствую себя очень хорошо. Отлично, можна сказать. Я готов себя так чувствовать до конца карьеры. Приносить пользу команде. Готов не быть звездой, но быть просто очень важным игроком в команде", - отметил Коноплянка.

Полная версия интервью - в сюжете #FootballHub.