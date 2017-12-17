Вида согласовал новый контракт с "Динамо" - СМИ

17:14, 17 декабря 2017
Футбол
1111

Об этом сообщают хорватские СМИ.

Домагой Вида (слева) может остаться в

Хорватский защитник Домагой Вида может остаться в «Динамо», сообщает издание Vecernji list

По информации издания, 28-летний футболист согласовал условия нового контракта с киевским клубом. 

Напомним, старое соглашение заканчивалось в конце декабря, и Вида уже даже попрощался с болельщиками «Динамо», поскольку подписал предварительное соглашение с турецким "Бешикташем". За разрыв контракта турецкому клубу нужно будет выплатить компенсацию. 

Домагой Вида выступает за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевмкий клуб во всех турнирах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Домагой Вида Динамо