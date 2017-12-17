Вида согласовал новый контракт с "Динамо" - СМИ

Хорватский защитник Домагой Вида может остаться в «Динамо», сообщает издание Vecernji list.

По информации издания, 28-летний футболист согласовал условия нового контракта с киевским клубом.

Напомним, старое соглашение заканчивалось в конце декабря, и Вида уже даже попрощался с болельщиками «Динамо», поскольку подписал предварительное соглашение с турецким "Бешикташем". За разрыв контракта турецкому клубу нужно будет выплатить компенсацию.

Домагой Вида выступает за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевмкий клуб во всех турнирах.