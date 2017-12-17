Вида согласовал новый контракт с "Динамо" - СМИ
17:14, 17 декабря 2017Футбол
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Об этом сообщают хорватские СМИ.
Домагой Вида (слева) может остаться в "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Хорватский защитник Домагой Вида может остаться в «Динамо», сообщает издание Vecernji list.
По информации издания, 28-летний футболист согласовал условия нового контракта с киевским клубом.
Напомним, старое соглашение заканчивалось в конце декабря, и Вида уже даже попрощался с болельщиками «Динамо», поскольку подписал предварительное соглашение с турецким "Бешикташем". За разрыв контракта турецкому клубу нужно будет выплатить компенсацию.
Домагой Вида выступает за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевмкий клуб во всех турнирах.
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