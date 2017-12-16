"Боруссия" Ярмоленко обыграла "Хоффенхайм", "Шальке" Коноплянки сыграл вничью с "Айнтрахтом"

В Германии завершились субботние матчи 17-го тура чемпионата страны по футболу среди команд Бундеслиги, в которых важные очки потерял "Шальке-04" из Гельзенкирхена, за который выступает Евгений Коноплянка, сыграв вничью, а "Боруссия" из Дортмунда Андрея Ярмоленко добыла победу, сообщает официальный сайт соревнований.

"Шальке" лишь в добавленное арбитром время, на 90+5 минуте, чудом сумел избежать поражения от "Айнтрахта" из Франкфурта - 2:2. При этом, по ходу матча команда из Гельзенкирхена проигрывала по ходу игры со счетом 0:2. Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе, но был заменен по ходу игры. Забитыми голами в этом матче он не отличился,

В свою очередь, в Дортмунде "Боруссия" принимала "Хоффенхайм" и таже по ходу матча проигрывала 0:1, но сумела сравнять счет благодаря пенальти, который реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. Решающий гол на последней 90-й минуте основного времени матча забил Кристиан Пулишич.

Андрей Ярмоленко также вышел на поле в стартовом составе, и также был заменен - на 73-й минуте.

Таким образом, у "Шальке" стало 30 очков и команда по-прежнему занимает 2-е место в турнирной таблице, у "Боруссии" - 25 очков и 8-е место.