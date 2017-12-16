"Реал" второй год подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился финальный матч клубного чемпионата мира по футболу, в котором сильнейший клуб Европы мадридский "Реал" обыграл оппонента из Южной Америки бразильский "Гремио", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Криштиану Роналду.

Европейская команда имела одидаемое игровое и территориальное преимущество на протяжении всех 90 минут, но столкнулась с плотной, эшелонированной и хорошо организованной обороной соперника.

А единственный гол в этом матче забил на 53-й минуте Криштиану Роналду. Лидер "Реала" и сборной Португалии сам заработал штрафной в очень выгодной для себя позиции и великолепным ударом забил гол.

Таким образом, "Реал" второй год подряд становится лучшим футбольным клубом мира.