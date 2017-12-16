Замдиректора антидопингового центра: решение по делу Срны ожидается в январе

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) Ярослав Кручек прокомментировал текущую ситуацию с допинг-делом Дарио Срны в комментарии Футбол24.

Он пояснил, что у спортсмена есть право запросить анализ пробы В, и Срна воспользовался этим правом. "Сейчас мы ждем решения с его стороны относительно комментариев по ситуации. Фактически мы выходим на финальную стадию принятия решения. Но мы должны принять решение после того, как спортсмен предоставит еще какие-то дополнительные объяснения", – указал Кручек.

Читайте такжеУЕФА: Срна "временно отстранен", но еще не дисквалифицированПо его словам, открытие пробы В хорватского футболиста происходило в той же ВАДА-аккредитованной лаборатории в Австрии, где происходило и вскрытие пробы А.

Отвечая на вопрос, когда может быть принято решение по делу Срны, замдиректора НАДЦУ сказал: "Я оцениваю так, что в январе этот вопрос должен быть закрыт".

Как сообщал УНИАН, накануне генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщил журналистам, что клуб ждет ответ от украинского антидопингового центра по делу Срны.

"Они брали пробу А, затем пробу В. Сейчас они все это анализируют и антидопинговый центр должен вынести свой вердикт. Если WADA устроит это решение, то это будет финальное решение. Если WADA, предположим, скажет, что это какое-то неправильное решение, то они пойдут дальше в суд, и там надо будет доказывать, почему это решение правильное или нет", – отметил он.