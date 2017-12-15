Гендиректор "Шахтера" Палкин: по Срне ждем ответа от украинского антидопингового комитета

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб ожидает ответ касательно ситуации с возможной дисквалификацией хорвата от украинского антидопингового комитета, сообщает SportArena.

Капитан "горняков" не играет с сентября, когда стало известно о положительной допинг-пробе у Дарио, которая была сделана в несоревновательный период в марте этого года. Из-за этого защитник решил приостановить карьеру, пока будет проходить расследования в отношении него, хотя и отрицал вину в употреблении запрещенных веществ.

«Сейчас мы ждем ответа от украинского антидопингового коммитета, какая у него дисквалификация. Если WADA удовлетворит решение — это все. Если нет, они (WADA — прим.) пойдут в суд», — отметил Палкин.

В ноябре Срна был отмечен в пресс-ките УЕФА как отстраненный от соревнований, хотя ни о каком решении европейского футбольного органа по защитнику не сообщалось.

Срна играет в "Шахтере" с 2003 года. В текущем сезоне капитан донецкой команды успел сыграть 9 матчей.