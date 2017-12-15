ФК "Шахтер" подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения

Фонд ООН в области народонаселения, работающий в Украине с 1997 года, стал партнером клуба в вопросе продвижения и поощрения здорового образа жизни среди семей, детей, подростков и молодежи, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

– Футбольный клуб «Шахтер» уже давно вовлечен во многие социальные проекты, – отметил генеральный директор Сергей Палкин. – Мы понимаем, что как в Украине, так и за рубежом проживают миллионы наших болельщиков, поэтому обязаны быть социально активными, обязаны быть социально ответственными. Всем хорошо известен проект «Сиротству – нет!», благодаря ему тысячи детей обрели семьи. В 2012 году он был признан лучшим среди всех социальных проектов европейских футбольных клубов. Но для нас главное – не регалии и награды, для нас главное – улыбки и счастье детей. Семейные ценности, о которых мы говорим, достаточно близки клубу. Вы прекрасно знаете о другом нашем проекте – «Давай, играй!», его задача – отвлечь ребят от улицы, привить любовь к спорту, к футболу. Сегодня мы начинаем сотрудничество с Фондом народонаселения ООН. Я очень благодарен Фонду, что среди множества футбольных клубов они выбрали нас. Уверен, все те цели, которые совместно поставлены, будут достигнуты. Единственное хочу сказать, что в социальной деятельности мы не отклоняемся от своего направления, заключающегося в том, что основа основ – семейные ценности, семья, гендерное равенство и взаимоотношения в семье, а также что дети в семьях должны расти здоровыми и счастливыми. На сегодняшний день это очень важный аспект, потому что, согласно последним исследованиям, родители уделяют ребенку в среднем только две минуты в день. Естественно, это то, над чем надо работать. Семья – основная ячейка развития государства. Хочу еще раз поблагодарить Фонд за оказанное доверие, думаю, мы решим все поставленные задачи.

– Миссия Фонда народонаселения ООН – защита прав каждого человека (мужчины, женщины или ребенка) на здоровую жизнь и равные возможности, развитие толерантного общества, – добпаил Палкин. – Эти ценности очень близки клубу, особенно в нашем желании развития системы равного доступа к занятию массовым футболом. Уверен, наше партнерство привлечет внимание к проблеме низкого интереса детей и молодежи к спорту, проблеме гендерного неравенства и их разрешению в Украине.

Фонд ООН и «Шахтер» объединят усилия в следующих ключевых направлениях:

1. Поддержка мероприятий Фонда по вопросам приобщения молодежи к ведению здорового образа жизни, содействие гендерному равенству (обеспечение равных прав и возможностей для мужчин и женщин), формирование у населения подхода «нулевой толерантности» к насилию против женщин и девушек.

2. Футболисты «Шахтера» могут стать примерами для подражания среди мужчин, женщин и молодежи Украины как успешные люди, которые ведут здоровый образ жизни, поддерживают принципы равенства между женщинами и мужчинами, являются ответственными семьянинами и выступают против насилия в отношении женщин в любых его проявлениях.

– Почему именно «Шахтер»? Потому что мы разделяем совместное видение будущего нашего поколения, которое будет мотивированным, проактивным, станет поддерживать ценности здорового образа жизни, а также будет стремиться остаться в Украине и работать на ее развитие, – сказал Каспар Пик, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине. – «Шахтер» является чемпионом страны. И поэтому все наши общие усилия будут направлены на то, чтобы мы все стали чемпионами с точки зрения выбора ценностей. Игроки донецкого клуба являются примером для многих болельщиков. Было бы отлично, если бы мы подавали пример здоровой семьи, которая уважает равенство, создает необходимые отношения между родителями и детьми, мужем и женой. Мы хотим сотрудничать с ФК «Шахтер» и его футболистами для создания новых моделей позитивного отношения к здоровому образу жизни. Кроме того, у Фонда ООН в области народонаселения в Украине и «Шахтера» одинаковый цвет в символике – оранжевый. Это цвет будущего и надежды. Поэтому мы надеемся, что оранжевый цвет нам поможет в этом. Я ожидаю очень эффективного сотрудничества с клубом и его игроками, насыщенной и креативной кампании по приобщению молодежи к позитивному подходу, становлению в качестве будущего поколения родителей, ответственных за свои семьи.

Сотрудничество партнеров начнется в 2018 году.

На вопрос гендиректору о том, будет ли логотип UNFPA нанесен на игровые футболки «Шахтера», Палкин ответил: "Сегодня мы начали наше сотрудничество. Естественно, клуб открыт для многих идей. Нанести на футболки логотип Фонда – это, считаю, достаточно серьезный шаг, который поможет нам достичь нашей общей цели. Думаю, эту идею надо рассмотреть".

А на вопрос, Каспару Пику о том, почему из всех футбольных клубов Европы в Фонде выбрали «Шахтер», и первый ли это опыт сотрудничества с футбольными клубами, функционер Фонда ООН отметил: "Да, это наш первый опыт работы с футбольным клубом. Почему мы выбрали именно «Шахтер» для сотрудничества? У нас общие ценности: гендерное равенство, счастливые семьи и противодействие гендерному и семейному насилию. Поэтому мы решили создать такое партнерство".

Директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрий Свиридов добавил:

– Один проект уже реализован в мае – июне 2017 года. Наши игроки Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов с детьми приняли участие в пилотном проекте «Счастье в четыре руки», а мы познакомились с представителями Фонда, пообщались и предложили более продолжительное сотрудничество. Идея переросла в подписание меморандума. Соглашение не имеет сроков – посмотрим, как у нас получится реализовать все идеи. Надеемся, будем работать достаточно продолжительное время. Сегодня мы рассматриваем ряд проектов, информационные кампании, хотим, чтобы футболисты Андрей Пятов и Тарас Степаненко стали послами данного проекта и принимали активное участие в тех кампаниях, которые планируются. В марте вы уже увидите конкретные шаги такого взаимодействия.