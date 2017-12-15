Блохин готов поработать с африканской сборной

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин проккоментировал информацию отечественных СМИ со ссылкой на известного агента Ивана Пироженко о том, что в его услугах заинтересованы некоторые африканские сборные, сообщает Команда 1.

— Никакой конкретики пока нет, — сразу сказал Олег Владимирович. — Будут предложения — будем обсуждать, но в данный момент это всего лишь разговоры. Принципиально я не против поработать с африканской сборной. Думаю, это хороший вызов и новый опыт.

Оле Блохин добился со сборной Украины значительных успехов, дойдя до четвертьфинала ЧМ-2006.

Последним местом работы специалиста было киевское "Динамо", где главный тренер не справился с поставленной задачей. За время его тренерской работы у клуба, «Динамо» впервые не смогло занять даже второе место в чемпионате Украины, заняв третью строчку в сезоне 2012/2013. За полтора года работы, Олег Блохин не сумел выиграть ни одного трофея, набрав в чемпионате Украины лишь 63 % возможных очков, что является 2-м результатом «снизу» среди тренеров киевского «Динамо» за время независимой Украины.

Был уволен 16 апреля 2014 года после проигрыша донецкому "Шахтеру" в матче чемпионата Украины со счетом 0:2.