Игроки "Шахтера" Тайсон и Фред претендуют на звание лучшего бразильского футболиста в Европе

Футболисты донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред номинированы на звание лучшего легионера из Бразилии в Европе - премию "Золотая самба", сообщается на официальном сайте премии.

Помимо них на звание лучшего в Европе также претендуют Эдерсон, Данило, Фернандиньо, Габриэл Жезус (все — Манчестер Сити), Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Неймар (все — ПСЖ), Марсело, Каземиро (оба — Реал), Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино (оба — Ливерпуль), Алекс Сандро, Дуглас Коста (оба — Ювентус), Давид Луис, Виллиан (оба — Челси), Жемерсон, Фабиньо (оба — Монако), Паулиньо (Барселона), Виллиан Жозе (Реал Сосьедад), Жоао Миранда (Интер), Алиссон (Рома), Филипе Луис (Атлетико), Жоао Миранда (Интер), Малком (Бордо), Луис Густаво (Марсель), Жулиано (Фенербахче), Талиска (Бешикташ) и Вагнер Лав (Аланьяспор).

Голосование за лучшего игрока из Бразилии в Европе продлится до 30 декабря.