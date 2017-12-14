В Париже ограбили квартиру главного тренера "ПСЖ"

18:50, 14 декабря 2017
Футбол
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Воры прихватили с собой несколько футболок Неймара.

Унаи Эмери / ФК

В четверг, 14 декабря, в Париже неизвестные ограбили квартиру главного тренера "ПСЖ" испанца Унаи Эмери. Об этом сообщает издание Le Point.

Преступники украли часы стоимостью 7 тысяч евро, браслет и две сумки от Chanel, которые принадлежали супруге наставника. Также воры решили прихватить с собой несколько футболок Неймара.

Ущерб оценивается в 20 тысяч евро. 

Напомним, что "ПСЖ" вышел в следующий раунд в Лиге чемпионов, и в 1/8 финала встретится с мадридским "Реалом"

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Теги: #ограбили квартиру Эмери#Париж ограбление