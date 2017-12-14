В Париже ограбили квартиру главного тренера "ПСЖ"

В четверг, 14 декабря, в Париже неизвестные ограбили квартиру главного тренера "ПСЖ" испанца Унаи Эмери. Об этом сообщает издание Le Point.

Преступники украли часы стоимостью 7 тысяч евро, браслет и две сумки от Chanel, которые принадлежали супруге наставника. Также воры решили прихватить с собой несколько футболок Неймара.

Ущерб оценивается в 20 тысяч евро.

Напомним, что "ПСЖ" вышел в следующий раунд в Лиге чемпионов, и в 1/8 финала встретится с мадридским "Реалом".