Сборная Украины среди ветеранов второй год подряд выиграла Кубок Легенд в США
На турнире в американской Тампе наши футбольные звезды уверенно выиграли все пять матчей.
Сборная Украины среди ветеранов одержала победу на Кубке Легенд, который проходил в американском городе Тампа. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
В минувшем году этот турнир впервые проходил в Чикаго, и тогда украинцы также одержали на нем уверенную победу.
Ветеранская сборная Украины выступала в таком составе:
Вратарь: Виталий Рева.
Защитники: Владислав Ващук, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук, Вячеслав Свидерский, Андрей Донец, Виталий Самойлов.
Полузащитники: Мирон Маркевич, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Юрий Максимов, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Евгений Левченко, Богдан Шершун, Эдмар.
Нападающие: Олег Собуцкий, Сергей Нагорняк, Андрей Воробей.
Тренеры: Анатолий Демьяненко и Владимир Лозинский.
Читайте такжеЗаваров стал кандидатом на пост главного тренера "Иртыша" вместо уволенного ГрозногоОтметим участие в матчах 67-летнего Мирона Маркевича. Был в команде и дебютант – свой первый матч за ветеранскую сборную Украины провел хорошо знакомый болельщикам Эдмар, который сейчас живет во Флориде.
На турнире сборная Украины среди ветеранов провела 5 матчей.
Сборная Украины – «Карпаты Янкерс» – 4:2 (голы - Шевчук, Воробей, Эдмар, Назаренко)
Сборная Украины - сборная Колумбии – 6:0 (голы - Воробей (2), Шевчук, Назаренко, Цихмейструк, Ващук)
Сборная Украины – ФК «Коннекшн Украина» – 4:0 (голы - Воробей (2), Эдмар, Нагорняк)
Полуфинал
Сборная Украины – «Чикаго Юнайтед» – 6:1 (голы - Воробей (3), Шевчук, Нагорняк, Собуцкий)
Финал
Сборная Украины – ФК «Коннекшн Украина» – 6:1 (голы - Цихмейструк (2), Назаренко (2), Воробей, Свидерский)
Добавим, что Вячеслав Шевчук был признан лучшим защитником турнира, а Андрей Воробей стал лучшим бомбардиром соревнований, забив 9 голов.