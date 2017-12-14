Сборная Украины среди ветеранов второй год подряд выиграла Кубок Легенд в США

Сборная Украины среди ветеранов одержала победу на Кубке Легенд, который проходил в американском городе Тампа. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

В минувшем году этот турнир впервые проходил в Чикаго, и тогда украинцы также одержали на нем уверенную победу.

Ветеранская сборная Украины выступала в таком составе:

Вратарь: Виталий Рева.

Защитники: Владислав Ващук, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук, Вячеслав Свидерский, Андрей Донец, Виталий Самойлов.

Полузащитники: Мирон Маркевич, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Юрий Максимов, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Евгений Левченко, Богдан Шершун, Эдмар.

Нападающие: Олег Собуцкий, Сергей Нагорняк, Андрей Воробей.

Тренеры: Анатолий Демьяненко и Владимир Лозинский.

Читайте такжеЗаваров стал кандидатом на пост главного тренера "Иртыша" вместо уволенного ГрозногоОтметим участие в матчах 67-летнего Мирона Маркевича. Был в команде и дебютант – свой первый матч за ветеранскую сборную Украины провел хорошо знакомый болельщикам Эдмар, который сейчас живет во Флориде.

На турнире сборная Украины среди ветеранов провела 5 матчей.

Сборная Украины – «Карпаты Янкерс» – 4:2 (голы - Шевчук, Воробей, Эдмар, Назаренко)

Сборная Украины - сборная Колумбии – 6:0 (голы - Воробей (2), Шевчук, Назаренко, Цихмейструк, Ващук)

Сборная Украины – ФК «Коннекшн Украина» – 4:0 (голы - Воробей (2), Эдмар, Нагорняк)

Полуфинал

Сборная Украины – «Чикаго Юнайтед» – 6:1 (голы - Воробей (3), Шевчук, Нагорняк, Собуцкий)

Финал

Сборная Украины – ФК «Коннекшн Украина» – 6:1 (голы - Цихмейструк (2), Назаренко (2), Воробей, Свидерский)

Добавим, что Вячеслав Шевчук был признан лучшим защитником турнира, а Андрей Воробей стал лучшим бомбардиром соревнований, забив 9 голов.