Украинский легионер "МанСити" Зинченко: Гвардиола сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в команде, а также отметил, что тренерский штаб "Горожан" на него рассчитывает в дальнейшем, сообщает Match tv.

В частности, Зинченко процитировал главного тренера команду Хосепа Гвардиолу: "Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе".

Говоря о том, что он редко попадает в состав, украинец отметил: "Я сам все прекрасно понимаю, у команды высокие цели. Это выбор тренера – выставлять сильнейший состав".

К середине декабря Зинченко провел за «Ман Сити» два матча. В частности, 120 минут (основное и дополнительное время) против «Вулверхэмптона» в игре на Кубок.

Как сообщал УНИАН, накануне игрок провел 18 минут во вчерашней игре с «Суонси».