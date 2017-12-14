Украинский легионер "МанСити" Зинченко: Гвардиола сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой
Зинченко сыграл 18 минут в дебютном матче в АПЛ.
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в команде, а также отметил, что тренерский штаб "Горожан" на него рассчитывает в дальнейшем, сообщает Match tv.
В частности, Зинченко процитировал главного тренера команду Хосепа Гвардиолу: "Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе".
Говоря о том, что он редко попадает в состав, украинец отметил: "Я сам все прекрасно понимаю, у команды высокие цели. Это выбор тренера – выставлять сильнейший состав".
К середине декабря Зинченко провел за «Ман Сити» два матча. В частности, 120 минут (основное и дополнительное время) против «Вулверхэмптона» в игре на Кубок.
Как сообщал УНИАН, накануне игрок провел 18 минут во вчерашней игре с «Суонси».