Путин признал двухмесячное отставание от графика при строительстве стадиона ЧМ-2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал отставание от графика при строительстве одного из стадионов к чемпионату мира-2018 по футболу на большой пресс-конференции, которая проходит в Москве, сообщает официальный сайт президента РФ.

При этом, Путин не уточнил на каком именно стадионе проиходит отставание от графика по строительству.

"Чемпионат будет проводиться в 11 городах, на 12 стадионах. В Москве 2 стадиона будут принимать матчи чемпионата мира. Нас постоянно контролируют различные комиссии ФИФА. Да сейчас есть двухмесячное отставание при строительстве одного из стадиоов", - признал Путин.

"Но это отставание вполне поправимое", - добавил президент РФ.

Говоря о будущем ЧМ-2018, Путин также вспомнил успешный опыт проведения Кубка конфедераций, который летом прошел в России и является подготовительным турниром к ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.