Украинец Зинченко дебютировал в английской Премьер-лиге и помог "Ман Сити" побить уникальный рекорд

Украинский полузащитник Александр Зинченко дебютировал за свой клуб «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

20-летний футболист вышел на поле в матче против «Суонси» на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны.

«Манчестер Сити» победил со счетом 4:0, причем последний гол случился уже с Зинченко на поле.

Любопытно, что успех в этом поединке позволил "Ман Сити" установить уникальный рекорд. Команда Хосепа Гвардиолы стала первой за историю английской Премьер-лиги, кому удалось выиграть 15 матчей подряд.

Для Александра Зинченко этот матч стал первым в АПЛ и всего второй официальной встречей за "Манчестер Сити". Он дебютировал за английский клуб в матче Кубка Лиги против "Вулверхэмптона" в октябре этого года.

Украинец ранее трижды попадал в заявку команды в АПЛ, но впервые появился на поле только сегодня.

Отметим, что "Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате Англии, имея внушительный отрыв (11 очков) от ближайшего конкурента - "МЮ".