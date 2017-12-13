Динамовец Мбокани: я завершаю выступления за сборную ДР Конго

Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани подвел итоги первой половины сезона, а также уточнил, что больше не собирается играть за свою сборную.

Отметим, что в последних турах чемпионата Украины "Динамо" удалось набрать больше очков, чем "Шахтер", сократив отставание от лидера до 3 пунктов.

«Думаю, сейчас результат можно считать положительным. В чемпионате Украины вся борьба за чемпионство еще впереди, в Лиге Европы мы досрочно обеспечили выход из группы. В Кубке Украины пока преодолели только один раунд, но ставим перед собой задачу добраться до финала и привезти почетный трофей в Киев», - сказал Мбокани в интервью официальному сайту клуба.

Читайте такжеЛучшие на газоне: осенний рейтинг футболистов Чемпионата УкраиныПри этом наибольшим разочарованием первой части сезона нападающий назвал вылет от "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов.

«Думаю, в ответном матче мы были недостаточно сконцентрированными, держа в голове счет первого матча (3:1, – УНИАН). Наверное, уже мысленно видели себя в следующем раунде, но случилось так, что футболисты "Янг Бойз" неплохо выглядели в контратаках, забили два мяча и прошли дальше. Это футбол, и такое иногда случается. Хорошо, что мы продолжили выступления в Лиге Европы и делаем это успешно», — добавил игрок.

Кроме того, Мбокани уточнил, что больше не собирается выступать за сборную ДР Конго.

«Да, я окончательно завершил выступления за национальную команду. Обсуждать эту тему мне не хотелось бы. Конечно, я слежу за выступлениями команды по телевидению. Жаль, что не попали на чемпионат мира», - сказал нападающий.

В нынешнем сезоне Мбокани, чей контракт с "Динамо" истекает летом 2018 года, забил 11 голов в 21-м матче.