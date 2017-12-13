Билеты на матч "Шахтер" - Рома" поступят в продажу 15 декабря - от 80 грн.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" (Рим, Италия) состоится в Харькове 21 февраля, а реализация билетов стартует в пятницу, 15 декабря, и пройдет в три этапа, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

На 1-м этапе приоритетное право покупки в кассах ОСК «Металлист» получат владельцы абонементов – 2017/18. Билеты на сезонные места будут забронированы (их можно выкупить) до 25 декабря, после чего поступят в свободную продажу.

Каждый владелец абонемента вправе приобрести 1 билет на свое место или другое свободное со скидкой 20% и еще 3 дополнительно по цене свободной продажи.

На 2-м этапе (18–19 декабря) будет осуществлена реализация в кассах ОСК «Металлист» для владельцев карт Fan ID (обязательное условие – минимум один посещенный матч «Шахтера» в сезоне). На 1 карту такой болельщик сможет приобрести 4 билета.

Наконем, на 3-м этапе (с 18 декабря) начнется свободная продажа онлайн на оифицально сайте клуба и сайтах-партнерах ФК "Шахтер".

Свободная продажа в кассах ОСК «Металлист» откроется 9 января (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных).

Билеты категорий Standard реализуются по цене от 80 до 600 гривен. В сезоне-2017/18 действует система динамических цен (стоимость изменяется в зависимости от спроса).