Заваров стал кандидатом на пост главного тренера "Иртыша" вместо уволенного Грозного

56-летний украинский специалист Александр Заваров является кандидатом на пост главного тренера павлодарского "Иртыша", сообщает KazFootball.kz.

Звездный час Заварова-футболиста пришелся на 1986-й год, когда он в составе киевского "Динамо" выиграл Кубок кубков, а в ссотаве сборной СССР выступил на чемпионате мира в Мексике.

Карьеру тренера Заваров начал в 1995 году, во французском клубе "Сен-Дизье", где был играющим тренером. Затем были швейцарский "Виль", столичный "Женис", дублирующий состав "Москвы", харьковский "Металлист", киевский "Арсенал" и сборная Украины.

Ранее назывались другие претенденты на пост главного тренера "Иртыша" - Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Валерий Карпин и Олег Таран.