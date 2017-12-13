Жены футболистов "Шахтера" исполнили новогодние мечты детей из "Охматдета"

На один вечер отделение токсикологии детской больницы превратилось в развлекательный центр с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными героями и новогодними сюрпризами. Настоящий праздник для малышей, находящихся на лечении в «Охматдете», организовал фонд «Charity Team», который основали жены игроков футбольного клуба «Шахтер», сообщается на официальной страничке ФК "Шахтер" в Facebook.

«Кроме лекарств, детям нужны впечатления и добрые, хорошие эмоции. Поэтому мы заранее пришли в отделение, поговорили с психологом и получили от нее добро. Дети написали письма Деду Морозу, в которых указали, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Мы забрали эти письма и исполнили мечту каждого ребенка», – рассказала Юлия Пятова, супруга вратаря «горняков».

По словам Юлии Пятовой, дети удивляли простотой своих запросов. Никто не просил чего-то необыкновенного, а большинство хотели получить практичные и полезные подарки. Например, двенадцатилетний мальчик просил у Деда Мороза зеленую пижаму и получил этот подарок.

А началось все в октябре этого года, когда жены футболистов донецкого «Шахтера» Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко, Елизавета Ордец, Стелла Худжамова, Екатерина Бутко, Наталья Шевченко и Юлия Пятова приняли решение создать «Charity Team» – благотворительную организацию, которая будет помогать нуждающимся детям. Деньги на исполнение желаний малышей, 200 тысяч гривен, собрали во время первого благотворительного вечера.

«Мы хотим поблагодарить всех кто поддержал нашу инициативу и откликнулся на наш призыв помочь детям. На лекарства, в которых нуждался центр «Охматдет», было потрачено 40 тысяч гривен, а еще мы купили за 80 тысяч гривен лекарство для одного маленького пациента больницы. Остальной суммой мы располагаем и готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждается», – говорит Юлия Пятова.

Сейчас под шефством «Charity Team» – два отделения национальной специализированной больницы «Охматдет»: токсикологическое и онкологическое.